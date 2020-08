Fabio Paratici oggi si trova a Londra. Se parlerà con la Roma non si sa, le smentite sono arrivate sia dalla sponda juventina che da quella capitolina. Ma è Tuttosport a raccontare altri summit di mercato del CFO bianconero. Secondo il quotidiano torinese, Paratici incontrerà vari club inglesi, Wolverhampton in primis e poi West Ham, Fulham e Watford, per provare a "piazzare" alcune cessioni. I contatti coi Wolves in particolare sono dovuti alla volontà di portare a Torino l'attaccante Raul Jimenez e alla mediazione del super procuratore Jorge Mendes, consulente esterno proprio del Wolverhampton.

Scorri la gallery per scoprire i profili che Paratici oggi a Londra proverà a proporre