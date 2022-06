Stallo sul fronte Di Maria. Una situazione che fatica a sbloccarsi e, per questo, la Juventus è al lavoro per trovare altri profili che possano far fare il salto di qualità al reparto offensivo. Tra questi, c'è anche Mykhaylo Mudryk, 21enne di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Secondo Tuttosport, Cherubini avrebbe inviato alcuni osservatori del club a visionarlo da vicino nella giornata di mercoledì, quando l'ucraina è scesa in campo contro l'Irlanda.