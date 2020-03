La Juve continua a corteggiare Federico Chiesa. L'esterno viola è uno dei pupilli di Fabio Paratici, che già la scorsa estate ha provato a portarlo in bianconero, scontrandosi con il muro eretto da Rocco Commisso, patron viola. Secondo quanto riferito da Tuttosport, ora la Juve è pronta a una nuova mossa, per provare a vincere le resistenze della Fiorentina. Con i gigliati si sta infatti iniziando a parlare di inserimenti nella trattativa per Chiesa di Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora. I bianconeri però avrebbero delle titubanze nel privarsi soprattutto dell'esterno d'attacco, attualmente al Bologna