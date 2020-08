In casa Juve non è ancora tramontata l'idea di portare Alessandro Florenzi in bianconero. Tornato dal prestito in Spagna al Valencia, l'esterno della Roma lascerà la capitale alla ricerca di una nuova avventura. Già quando c'era Conte i bianconeri avevano provato a strapparlo alla Roma per la quale però ai tempi era incedibile: ora però lo scenario è cambiato e i giallorossi hanno bisogno di fare cassa. La Juve valuta il profilo di Florenzi per la fascia destra, consapevole della concorrenza di Everton e Atalanta su tutte.