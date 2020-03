Il futuro di Douglas Costa non è più sicuramente bianconero. Dopo la partenza discussa verso il Brasile, ma ancor più due stagioni ad intermittenza, il calciatore brasiliano potrebbe essere infatti ceduto dalla Juventus. Come riporta Calciomercato.com, Douglas rappresenta un'ottima pedina di scambio, che Paratici potrebbe inserire in altre operazioni, come quella per Gabriel Jesus del City, ma anche di Icardi o Pogba, con Psg e United.