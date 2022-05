La Juve ha messo in vendita Alex Sandro. Che però vorrebbe restare a Torino. Detto questo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, una sua cessione resta in programma e non è impossibile. Anche perché quel bonus permanenza che dopo l'ultimo rinnovo vedeva gli agenti del brasiliano assecondare senza colpo ferire la volontà del proprio assistito ora non c'è più. E un trasferimento, a un anno dalla scadenza, potrebbe convenire a tutti. Intanto, la Signora si sta guardando intorno per valutare possibili sostituti dell'ex Porto: un nome forte, in particolare, è quello di Destiny Udogie, classe 2002 dell'Udinese che sembra aver superato Emerson Palmieri e soprattutto Owen Wijndal, che comunque resta nel mirino bianconero.