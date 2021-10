L'Arsenal sta faticando in questa stagione di Premier League, e in più ora sta prendendo vita un possibile "caso" di mercato. Quello legato all'attaccante francese, che è in scadenza di contratto a fine stagione ma l'allenatore Arteta non vuole lasciarlo andare a gennaio. Niente cessione per monetizzare, dunque. O Lacazette rinnova o se ne va a parametro zero. Questo riporta il Sun. E trattandosi di un giocatore più volte accostato alla Juventus, è da considerare una possibile opportunità di mercato per i bianconeri.