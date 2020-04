La Juventus continua a lavorare per il prossimo futuro ed il nome nuovo che i bianconeri avrebbero inserito nel mirino si chiama Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma, ex Atalanta e Milan, potrebbe approdare a Torino con uno scambio, che invece porterebbe nella Capitale Rolando Mandragora. Quest'ultimo, come riporta Calciomercato.com, verrebbe riacquistato dalla Juventus, sfruttando il diritto di recompra concordato al momento della cessione all'Udinese (il prezzo è di 26 milioni di euro). Un'operazione, quindi, che consolida l'asse tra bianconeri e giallorossi, che già lo scorso anno si sono rese protagoniste nell'affare Pellegrini-Spinazzola.