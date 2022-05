Una giornata importante, quella di oggi, sul fronte mercato per la Juventus. A Parigi si gioca la finale di Champions League e alcuni emissari del club bianconero si trovano nella capitale francese per provare a piazzare il primo colpo. Infatti, a margine della partita è previsto un incontro con l'entourage di Angel Di Maria, per limare gli ultimi dettagli e portare il Fideo a Torino.