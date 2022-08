Lasi muove ancora sul mercato, dopo il pareggio contro laè emerso che manchi sempre più un vice-o un attaccante in grado di supportare il serbo. Proprio Dusan ieri contro i blucerchiati si lamentava con i compagni di essere troppo solo in avanti. Il nome caldo è proprio quello di Memphische potrebbe rescindere il suo contratto con ilma ha alzato le richieste. L'olandese vorrebbe 8,5 milioni di euro netti l'anno, la Juve gli offrirebbe un biennale, quindi il costo sarebbe di 17 milioni.La seconda scelta è rappresentata dall'ex Napoli Arekora in forza al. Juve e Marsiglia avrebbero già raggiunto l'accordo come riporta SkySport. Due milioni di euro per il prestito e il riscatto fissato ad otto milioni. Ore di riflessione quindi alla Continassa per capire quale sia il profilo ideale per supportare Dusan. Vale la pena investire tutti quei soldi per Depay che potrebbe partire dalla panchina oppure virare tutto su Milik? La Juve riflette, oggi è in programma un summit tra Max Allegri e la dirigenza per la decisione definitiva ma nel frattempo si tutela accaparrandosi il polacco e Depay attende una risposta.