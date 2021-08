Si conclude oggi la telenovela? Difficile a dirsi, ma le premesse sono buone. La giornata di oggi, infatti, potrebbe essere decisiva, per quel che riguarda la trattativa traper Manuel. I due club si incontreranno, per limare i dettagli e trovare un accordo definitivo: ballano ancora 5 milioni tra la domanda (40 milioni) e l'offerta ( circa 35). Determinante l'intenzione del calciatore che non aspetta altro di allenarsi sotto la guida di Massimiliano Allegri.