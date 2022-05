Oggi giornata importante sul fronte mercato, si potrebbe, infatti, registrare un passo avanti, o una frenata decisiva, sul fronte Perisic. Come racconta calciomercato.com: "A Beppe Marotta il compito di tenere alto il morale della truppa e di affrontare a partire dalle prossime ore i temi caldi di casa Inter: già oggi ci sarà un nuovo summit con Ivan Perisic per comprendere se l'offerta da 4,5 milioni di euro più bonus sarà ritenuta sufficiente per rinnovare il contratto in scadenza a giugno o se il croato preferirà prendere in considerazione altre proposte, come quella arrivata dalla Juve".