Ve lo stiamo raccontando da mesi, il primo obiettivo di mercato della Juventus è Manuel Locatelli: i bianconeri stanno lavorando a testa bassa per il centrocampista del Sassuolo e in queste ore è previsto un nuovo incontro tra le parti. Miralem Pjanic è la prima alternativa e anche il nome più caldo in caso di cessione di Ramsey. Dall'Inghilterra però lo Sheffield United ha proposto il centrocampista classe '98, valutato circa 8 milioni di euro e offerto anche alla Roma che non ha chiuso l'arrivo di Xhaka.