Nei mesi scorsi il nome di Chris Smalling era stato accostato alla Juventus. Il difensore centrale sta facendo molto bene con la Roma, ma i bianconeri non sono interessati al giocatore per una questione d'età: classe '89, non più giovanissimo. I giallorossi stanno trattando il riscatto col Manchester United, ma secondo il Tempo alcuni intermediari hanno offerto il difensore anche alla Juventus, oltre che a Napoli e Inter. L'idea dei bianconeri rimane sempre la stessa, e anche il giocatore sarebbe felice di rimanere a Trigoria.