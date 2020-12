I 9 anni di egemonia della Juventus hanno contribuito ad aumentare l’appeal internazionale del club, esploso con l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Per questo, non c’è da stupirsi se grandi giocatori si offrono alla Vecchia Signora attraverso i propri agenti. Proprio come accade per Divok Origi, attaccante 25enne del Liverpool in scadenza nel 2024. Il suo entourage, come riporta Tuttosport, lo sta proponendo a mezza Europa, tra cui la Juventus, anche se l’ingaggio può risultare un problema. Il centravanti dei Reds guadagna 3,5 milioni di sterline (3,8 milioni di euro), non uno stipendio irraggiungibile, ma forse eccessivo per il ruolo di quarta punta.