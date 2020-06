Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la Juve lo scorso 5 giugno ha fatto un'offerta alla Roma per Nicolò Zaniolo. "Non sento la Juve da gennaio", aveva detto il ds giallorosso Petrachi, in un’intervista concessa pochi giorni fa a Sky Sport: una piccola bugia, anche se in realtà a respingere la proposta bianconera è stato l'ad della Roma Guido Fienga.