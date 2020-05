La Juventus sta pensando seriamente di prendere Arek Milik. Il ds bianconero Paratici vuole inserire anche qualche contropartita nell'affare, con l'obiettivo di far abbassare la parte cash: l'idea è quella di mettere sul piatto Cristian Romero (che rientrerà dal prestito al Genoa), Luca Pellegrini (di rientro dal Cagliari) e Rolando Mandragora (che i bianconeri riprenderanno dall'Udinese esercitando il controriscatto). Questa, come riporta La Gazzetta dello Sport, è la proposta che vuole avanzare la Juve, ma la risposta del Napoli è netta: Milik costa 40 milioni e non sono interessati a nessuna contropartita.