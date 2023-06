La Juventus si sarebbe mossa per l'esterno della Salernitana, Pasquale Mazzocchi. Secondo quanto riferisce il Mattino, l'offerta del club bianconero sarebbe di 4 milioni di euro più il cartellino di Nicolussi Caviglia, già in prestito alla Salernitana. La cifra totale quindi sarebbe di circa 10 milioni, ovvero quanto chiede il club campano per il classe 1995.