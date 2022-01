Cambia la strategia di mercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, rimane aperto ad un'uscita di Dejan Kulusevski ma, da oggi, lo svedese potrebbe partire anche in prestito; formula precedentemente non contemplata. In questo senso, secondo quanto riporta Gazzetta, ci sarebbe già stata un'offerta proveniente dall'Everton. Offerta che, però, Kulusevski avrebbe già rifiutato.