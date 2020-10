Andrea Agnelli e Fabio Paratici stanno studiando i prossimi colpi a zero della Juventus. E, come scrive Tuttosport, nel mirino bianconero c'è ancora David Alaba, che non ha firmato il proprio rinnovo con il Bayern Monaco: in casa bianconera si studia un'offerta da circa 8 milioni di euro a stagione per il mancino dei bavaresi . Sul classe '92 austriaco ci sono anche gli occhi del Manchester City.