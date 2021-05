Sembrano ormai lontani i tempi in cui Claudio Lotito sparava un prezzo di 100 milioni di euro per Sergej Milinkovic-Savic. Alla fine il centrocampista biancoceleste è rimasto nel club della capitale e continua a fornire ottime prestazione e a far gola ad alcune big. Ormai 26enne, Milinkovic potrebbe fare il grande salto per la consacrazione definitiva nella prossima stagione. Chi è in pole position per accaparrarselo? Secondo Don Balon la principale candidata per l'acquisto del centrocampista serbo è il Real Madrid, che avrebbe pronta un'offerta da 80 milioni.