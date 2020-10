1









Matthijs de Ligt vede la luce in fondo al tunnel. Dopo l'operazione alla spalla il difensore olandese è pronto a tornare in campo e vuole bruciare le tappe per rientrare tra i convocati già per la sfida di domenica contro lo Spezia. Intanto dalla Spagna continuano a seguire la sua avventura in bianconero sempre con grande interesse: se prima era nel mirino del Barcellona, ora secondo Don Balon è il Real Madrid a pensare di fare un tentativo per de Ligt. In cambio, potrebbe mettere sul piatto Marcelo ed Eder Militao.