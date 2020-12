Juan Cuadrado è l'uomo in più della Juventus, il giocatore che accende la luce quando la squadra non gira; terzino che attacca, regista esterno che diventa una soluzione in più quando il pallone non riesce a passare dal centro. Il colombiano sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera, e ne sono accorti anche in Cina dove il Guangzhou Evergrande avrebbe fatto un'offerta choc al giocatore mettendo sul piatto un contratto di tre anni da 12 milioni di euro a stagione. A riportarlo è Fichajes.net.