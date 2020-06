Il Barcellona ha deciso: Ansu Fati sarà il perno del futuro blaugrana. Scelta che deriva non solo da intenzioni dirigenziali e di club, ma da fatti concreti. Inizialmente, fu la Juve a chiedere il talento spagnolo nella trattativa per Pjanic, un po’ per provocazione, a cui seguì il no secco dei catalani. Adesso è emersa un’interessante indiscrezione che fortifica questa tesi, vista anche la cifra dell’offerta. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, il Barcellona ha rifiutato 89 milioni di sterline dal Manchester United per Ansu Fati. Posizione chiara, il gioiellino 17enne non si vende.