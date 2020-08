15 milioni di euro più il cartellino di Cristian Romero. Questa, secondo La Stampa, è l'offerta presentata dalla Juventus al Napoli per arrivare ad Allan. Se in attacco i bianconeri hanno quasi abbandonato del tutto la pista Milik virando su Edin Dzeko, per continuare a rinforzare il centrocampo dopo gli arrivi di Arthur, Kulusevski e McKennie, è tornato di moda il brasiliano al quale i bianconeri avevano già pensato durante l'ultimo mercato invernale. Al Napoli sta trovando poco spazio, la Juve ci prova per Allan.