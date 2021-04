In casa Juventus si continua a lavorare a quella che sarà la rosa a disposizione di Pirlo per il prossimo anno. Uno degli interrogativi è legato a chi difenderà i pali della porta bianconera. La posizione di Szczesny è diventata sempre più traballante nell'ultimo periodo, viste le prestazioni non sempre ottimali, e nel taccuino di Paratici si ripropone insistentemente il nome di Donnarumma, in rotta con il Milan. Secondo quanto riporta todofichajes.com, però, il portiere rossonero sarebbe finito sotto i riflettori dell'Atletico Madrid, intenzionato a sostituire Oblak.