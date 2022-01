Il Napoli entra nella corsa per Julian Alvarez. Lo riporta Calciomercato.com, secondo cui il club azzurro ha avuto un contatto esplorativo con l'agente del gioiello argentino del River Plate, seguito con attenzione anche dalla Juve. Il procuratore dell'attaccante classe 2000 è in Italia proprio in questi giorni, con l'obiettivo di sondare le eventuali disponibilità delle società che si sono dette interessate: anche nel resto d'Europa, però, nessuno si è ancora avvicinato ai 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. La partita, dunque, resta aperta, e il Napoli può provare il grande colpo.