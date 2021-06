Come si racconta ormai da settimane, la Juventus è in pole position per aggiudicarsi le prestazioni di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. I bianconeri vogliono il giocatore per sistemare il centrocampo, il calciatore, da parte sua, gradirebbe occupare uno dei posti liberi negli spogliatoi della Continassa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, la trattativa che sembrava essere in discesa potrebbe subire presto una battuta d'arresto. Infatti, con l'arrivo di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, il club spagnolo torna a guardare con particolare interesse al mercato italiano e, in particolare, farebbe gola il cartellino di Locatelli.