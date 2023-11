Vasilije Adzic è uno dei talenti che la Juve ha osservato negli ultimi mesi. Adzic, in forza al Podgorica, è un po’ mezzala di qualità e un po’ trequartista: in Montenegro lo hanno già ribattezzato come un potenziale – e futuro – erede di un certo Kevin De Bruyne, scrive la Gazzetta dello Sport. Sul classe 2006 si sono già mosse alcune big straniere. La Juve lo ha visionato anche dal vivo e i responsi sono stati tutti positivi. Adzic è già un punto fermo della nazionale under 21 del Montenegro.