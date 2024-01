Qualche gara saltata per infortunio, un paio di giornate di squalifica. Così sembra che Manusia quasi un giocatore marginale del. Ma non è così. Anzi, è lui uno dei talenti del club tedesco più ambiti sul mercato. Con una squadra che già lo aveva contattato in passato a essere tornata d'attualità: la Juve. C'è anche Koné, infatti, nella lista di Cristiano Giuntoli. A riferirlo è Calciomercato.com.