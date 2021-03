Il prossimo nome per la Juve? Occhio alla Spagna e soprattutto al Valencia. Lì gioca infatti Kang-In Lee, classe 2001 e jolly offensivo di grande qualità e ovviamente prospettiva. Come raccontato da Calciomercato.com, i bianconeri hanno messo gli occhi sulla mezza punta, che in questa stagione ha messo insieme 23 partite e segnato un gol in Copa del Rey. Ha il contratto in scadenza nella prossima estate, e questo chiaramente attrae. Se il Valencia vuole monetizzare, dovrà farlo subito. Magari con un scambio ben studiato. Come racconta CM, del resto, i rapporti tra le squadre sono più che ottimi.