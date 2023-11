Assan Ouédraogo, classe 2006 in forza allo Schalke 04, è nella lista di Juve ed Inter per il futuro. Lo riferisce Tuttosport. Sul giovane talento c'è anche il Milan. Ouédraogo fin qui in stagione ha segnato 1 gol e fornito 1 assist. Può giocare sia a centrocampo che in posizione più avanzata e ha fatto anche l'esterno.