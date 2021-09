Anche laè sulle tracce di Ricardo. Il "gioiellino" statunitense classe 2003 sta continuando a mettersi positivamente in mostra nellain, dove è diventato il giocatore più giovane a segnare una tripletta, realizzata in soli 23 minuti contro i Los Angeles Galaxy. Il club bianconero si è già mosso con i suoi agenti, ma la concorrenza non manca: come riportato da Calciomercato.com, infatti, il 18enne piace molto anche al, mentreavevano fatto un tentativo per lui la scorsa estate. Il club americano ha sparato alto con tutte le pretendenti, ma non sono esclusi nuovi contatti nel prossimo futuro.