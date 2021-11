Continuano a susseguirsi i rumors di mercato riguardanti la Juventus. Uno dei ruoli più delicati in ottica calciomercato nell'organico bianconero è la batteria dei terzini. E a sinistra, dove Alex Sandro va verso la parabola discendente della propria carriera e l'affidabilità di Luca Pellegrini in chiave futura è ancora da valutare appieno, è normale che spuntino nuovi nomi sui media. Come quello che viene anche riportato da Calciomercato.com, ossiadell'Az Alkmaar: agente Mino Raiola, scadenza 2​023. Alla Juve piace, potrebbe esserci un tentativo.