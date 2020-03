La Juventus guarda al futuro, come inevitabile conseguenza di queste settimane complicate. E così, il mercato riaccende quella luce che, nella noia delle quarantene, forse si spegne troppo facilmente. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri stanno facendo i progetti per la Juve che verrà, con un nuovo obiettivo che si aggiunge ai soliti noti: ​Rayan Cherki, classe 2003 del Lione. Con i francesi, la Juve ha un discorso aperto anche sul fronte Aouar, ma anche il giovane trequartista piace a Fabio Paratici. Su di lui, non per caso, ci sono anche Real Madrid e Barcellona.