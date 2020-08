Oltre al mercato dei giocatori di primo livello, Fabio Paratici lavora sempre sui giovani prospetti. Come riporta Sky Sport Uk, la Juventus sarebbe sulle tracce di Dwight McNeil, ala sinistra del Burnley. Sul classe ’99 c’è una grande concorrenza: in Inghilterra ci sono Leicester e Wolverhampton, mentre in Italia c’è il Milan, che cerca un sostituto per Jack Bonaventura, alla luce dello scarso rendimento offerto da Lucas Paquetà.