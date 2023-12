Se per l'attacco può rientrare Nikola Sekulov, per la difesa può arrivare un volto nuovo. Secondo Tuttosport, per la missione di "salvare" lalasta puntando Alessandro, difensore centrale classe 2002 in forza alla Reggiana ma di proprietà del Genoa, che si è messo in bella mostra in questa prima parte di stagione in Serie B attirando su di sè le attenzioni di diverse squadre. L'asta, insomma, è dietro l'angolo, ma nel caso dei bianconeri un'eventuale spesa per prelevarlo dal Grifone sarebbe considerata un investimento per il futuro (della Prima squadra), e nello specifico per quando saluterà