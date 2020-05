Per rinforzare la difesa, la Juventus sta pensando al difensore del Barcellona Jean-Clair Todibo. Tra i club ci sono continui contatti alla ricerca della quadra per mettere in piedi uno scambio, tanti i giocatori coinvolti nei colloqui tra club: da Pjanic ad Arthur, da Rugani a Semedo. Tra i nomi che potrebbero rientrare nell'affare c'è anche quello di Todibo, sul quale però l'Everton sta facendo sul serio: secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, il club di Carlo Ancelotti avrebbe già offerto 20 milioni per il giocatore.