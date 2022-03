Secondo quanto riportato Tuttosport, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul centrocampista dell'Arsenal Thomas Partey - ex Atletico Madrid. Il ghanese, il cui contratto scadrà nel 2025, sarebbe una priorità per i bianconeri. Per lasciarlo partire però i Gunners chiedono almeno 40 milioni, cifra che la Juve starebbe considerando.