Prestazione autoritaria, nonostante sia solo un classe 2000. Matteo Lovato è stato uno dei migliori in campo dell’Hellas Verona contro la Juventus, che ne è rimasta estremamente colpita. Non c’è ancora una trattativa, ma come riporta Calciomercato.com, il club bianconero ha messo gli occhi sul difensore, come tanti altri top club italiani. E il Verona del ds Tony D’Amico pregusta un’altra super plusvalenza alla Kumbulla: Lovato è stato prelevato dal Padova per 1 solo milione di euro e alla luce delle recenti prestazioni, è pronto a far impennare la sua valutazione.