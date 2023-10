Cristiano Giuntoli si è presentato sulle tribune di San Siro per Inter-Benfica con l'obiettivo di visionare nuovi talenti e anche vecchie conoscenze. Il direttore sportivo della Juventus ha diversi nomi segnati sulla propria agenda, anche che militano nel club portoghese, ma uno in particolare interessa più degli altri:Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile, è già un giocatore maturo nonostante la giovane età e ha quella qualità nel palleggio che tutti ricercano, anche la Juve. Nei prossimi giorni Giuntoli avrà un contatto esplorativo con l’agente di Joao Neves, Jorge Mendes, per capire le intenzioni del ragazzo e del Benfica.