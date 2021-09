Torino e la Francia, un legame che ha radici storiche lontane. Lo stesso vale per la, dove grandi campioni transalpini hanno scritto la storia: da, passando per. Un legame che potrebbe rinvigorirsi nel futuro prossimo del club. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, gli uomini di mercato bianconero starebbero osservando con grande attenzione la, scrivendo nella lista dei desideri diversi nomi di giovani ritenuti interessanti. Il primo, di cui si è ampiamente parlato anche nel corso della sessione estiva di calciomercato, è Aurelien, centrocampista del Monaco. La Juventus proverà ad affondare il colpo, il profilo piace parecchio dalle parti della Continassa, ma la concorrenza è grande e vede in prima fila ilTUTTI GLI OBIETTIVI - Da tempo la Juventus guarda con interesse in casane, i nomi più seguiti sono quelli di Housseme Rayan. Gli osservatori bianconeri, però, tengono d’occhio l’asse. Nel Principato, oltre a, viene seguito Benoit, centrale di difesa classe 2001 di grande fisicità e mancino di piede: una caratteristica non indifferente, in vista del post Chiellini. In Provenza, invece, gli scout osservano da tempo il mediano classe ’99, Boubacar. Il suo contratto è in scadenza e gli ottimi rapporti con il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, ex capo degli osservatori della Juventus, potrebbe portare ad un’accelerata già a gennaio.