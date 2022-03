In casa Juventus si continua a lavorare in vista della finestra di mercato estiva. Gli occhi sono sempre puntati alle occasioni, ai giocatori in scadenza che potrebbero raggiungere Torino a parametro zero. Tra questi ci sarebbe il talento argentino del Paris Saint-Germain, Angel Di Maria. Secondo quanto riporta El Nacional, infatti, il giocatore sarebbe stato offerto a Barcellona, Atletico Madrid e Vecchia Signora.