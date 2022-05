Colpi per il presente e un occhio ai talenti in prospettiva. Questa la strategia di mercato della Juventus, in vista della sessione estiva. I riflettori della dirigenza bianconera si sono posati sul portiere classe 2004 della Pro Vercelli, recentemente estromessa dai playoff di Serie C dalla Juve Under 23, Matteo Rizzo. L'estremo difensore è il più giovane portiere tra i professionisti. Attenzione, come riporta Tuttosport, alla concorrenza di Modena e Fiorentina.