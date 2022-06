Occhi puntati della Juventus sul Napoli; non solo per Koulibaly, ma anche per Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, non si registrano passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo di contratto dello spagnolo, che scade nel 2023. Il calciatore, quindi, potrebbe lasciare presto il capoluogo campano: ad una cifra calmierata quest’estate o a parametro zero nella prossima stagione.



Occasione che diventa ghiotta per diversi club che cercano un rinforzo tra centrocampo e la linea di trequarti. Tra questi, la Juventus che osserva da vicino l’evolversi della situazione. Attenzione, però, al pressing del Barcellona che da tempo segue le vicende di Fabian Ruiz.