Aouar? E' una possibilità per la Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, Garcia progetta lo sgambetto alla Juve. Ma la partita si gioca anche sul mercato: il francesino, da tempo nel mirino dei bianconeri, ha segnato nell'ultimo turno di campionato. E dovrebbe giocare dall'inizio contro la Juve. Occhio anche a Cherki, 16 anni e il sogno di giocare contro l'idolo CR7 che può tramutarsi in realtà. Garcia non avrà a disposizione l'olandese Depay: la sua stagione è ormai finita.