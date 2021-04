Come riporta il Corriere di Torino, l’obiettivo della Juventus entro il 30 giugno è quello di raccogliere 100 milioni di euro di plusvalenza. Un obiettivo importante, che garantirebbe respiro alle finanze del club. Fabio Paratici cercherà di colmare gran parte dell’ammontare ricorrendo al mercato dei giovani e dei giocatori in prestito, ma potrebbe rendersi necessaria la cessione di un pezzo pregiato della rosa, anche attraverso uno scambio che possa farne lievitare la valutazione. In questa direzione – si legge – è Paulo Dybala il profilo più caldo, anche più di Ronaldo.