La colonna portante sarà Paul Pogba, ma il reparto è ancora ufficialmente in ricostruzione. Come racconta La Gazzetta dello Sport, per il centrocampo la Juve insegue anche Leandro Paredes, il giocatore che consentirebbe di ritrovare quel regista che alla Continassa non si vede da troppo tempo e di riempire così una casella che il francese e Manuel Locatelli - unico incedibile, ad oggi - potrebbero occupare solo in caso di emergenza, essendo considerati più utili e performanti da mezzali. Il centrocampista argentino del PSG porterebbe inoltre con sè anche una certa leadership e una buona esperienza internazionale: con lui in mediana il trio garantirebbe forza fisica, centimetri e anche la quota necessaria di qualità e idee per far girare la squadra.