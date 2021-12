Qualche giorno di ferie per i calciatori della Juventus, in vista del tour de force di gennaio e febbraio. Giornate di fuoco, invece, negli uffici della Continassa dove gli uomini di mercato bianconeri studiano la strategia in vista della sessione invernale. Uno degli obiettivi è inserire un bomber in rosa, uno che possa garantire un numero di gol che possa rappresentare il turbo per la risalita in classifica. Identikit che risponde al nome di Mauro Icardi. Secondo quanto riporta calciomercato.com, ci sarebbe già stato il contatto tra le parti, ora tocca al PSG far sapere se sono intenzionati a lasciar partire la punta argentina.