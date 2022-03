Torna il nome di Gabriel Jesus. O, meglio, non se ne è mai andato dai desideri della dirigenza della Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri potrebbero affondare il colpo in estate, con un'offerta al Manchester City di circa 30 milioni di euro Per il calciatore, invece, 5 milioni di euro a stagione.